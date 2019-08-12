2019-08-12T15:24:37+03:00
Происшествия

Лишил самого дорогого: кузбассовец украл у возлюбленной паспорт и иконы

Злоумышленника задержали из-за его подозрительного поведения
Екатерина РОМАНОВА
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Лишил самого дорогого: кузбассовец украл у возлюбленной паспорт и иконыЛишил самого дорогого: кузбассовец украл у возлюбленной паспорт и иконыФото: Кирилл ЧАЩИН
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Подозрительное поведение выдало злоумышленника, ограбившего жительницу Таштагола. Мужчина попытался спрятаться от патрульных за остановочным павильоном.

36-летний житель Таштагола пришел в гости к своей 55-летней приятельнице. Вдвоем они распивали спиртное, а потом отправились спать. Поутру женщина обнаружила, что ее друг исчез, а вместе с ним - паспорт, дорогие иконы и крест. В общей сложности стоимость предметов культа составила порядка 50 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию, и ее приятеля объявили в розыск.

Задержать преступника помогло его странное поведение. Мужчина шел по улице, когда заметил экипаж Росгвардии: стражи порядка патрулировали улицу. Мужчина же, увидев их, резко сменил направление и отправился к остановочному павильону. Этот маневр вызвал подозрение у гвардейцев. Они подошли к странному гражданину и вскоре выяснили, что тот находится в розыске.

- Для дальнейшего разбирательства ранее несудимого горожанина бойцы передали правоохранителям, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области. - В настоящий момент ценные вещи и документы возвращены законной владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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