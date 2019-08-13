Директор и бухгалтер кемеровской компании не платили сотрудникам зарплату

СЕГОДНЯ 06:55 2019-08-13T06:55:56+03:00

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В Кемерове руководство одной из организаций, оказывающих услуги в жилищно-коммунальной сфере, не платила зарплату сотрудникам. Как оказалось, это было не единственное нарушение законодательства.

Двое работников одной из кемеровских компаний, оказывающих услуги в жилищно-коммунальной сфере, обратились в прокуратуру. Они пожаловались на то, что зарплату платят не вовремя, а в трудовом договоре прописаны условия, которые ущемляют их права. Прокурор Кировского района организовал проверку, и оказалось, что жалобы сотрудников обоснованы. За нарушение трудового законодательства в отношении директора компании было возбуждено дело об административном нарушении. В отношении бухгалтера компании также было возбуждено дело – о невыплате или неполной выплате заработной платы. Директору суд назначил наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей, а бухгалтеру – в три тысячи рублей.

- Также прокурором директору внесено представление об устранении выявленных нарушений, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - По результатам рассмотрения представления одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU