СЕГОДНЯ 11:27 2019-08-13T11:27:32+03:00

Житель Кузбасса посадил коноплю и помидоры в одну теплицу. ФОТ: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы

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Прокопчанин незаконно выращивал у себя дома марихуану в одной теплице с помидорами. Теперь мужчина предстанет перед судом.

Растения конопли были найдены в теплице на территории частного дома, в котором проживал подозреваемый. Среди помидор мужчина бережно выращивал шесть корней конопли, окучивал и поливал их.

Кроме того, в погребе злоумышленника находилась мини-теплица. К ней были подведены вентиляция, специальное освещение и система орошения. Таким образом подозреваемый выращивал коноплю в цветочных горшках. Также при осмотре дома стражи порядка обнаружили сверток с уже приготовленной для потребления марихуаной - 15 граммов.

- В настоящее время следователем отдела полиции «Центральный» ОМВД России по Прокопьевску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за изготовление и хранение растений, содержащих наркотические вещества. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU