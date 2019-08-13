Житель Кузбасса посадил коноплю и помидоры в одну теплицу
Прокопчанин незаконно выращивал у себя дома марихуану в одной теплице с помидорами. Теперь мужчина предстанет перед судом.
Растения конопли были найдены в теплице на территории частного дома, в котором проживал подозреваемый. Среди помидор мужчина бережно выращивал шесть корней конопли, окучивал и поливал их.
Кроме того, в погребе злоумышленника находилась мини-теплица. К ней были подведены вентиляция, специальное освещение и система орошения. Таким образом подозреваемый выращивал коноплю в цветочных горшках. Также при осмотре дома стражи порядка обнаружили сверток с уже приготовленной для потребления марихуаной - 15 граммов.
- В настоящее время следователем отдела полиции «Центральный» ОМВД России по Прокопьевску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за изготовление и хранение растений, содержащих наркотические вещества. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU