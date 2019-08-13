В Кузбассе задержали дебошира, который поджег полицейского

СЕГОДНЯ 15:26 2019-08-13T16:45:15+03:00

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Сотрудники полиции задержали кузбассовца, который поджег участкового. Вместо отделения дебошира доставили в больницу.

Новокузнечанин, который поджег полицейского, понесет наказание за свой поступок. Но случится это не раньше, чем он пройдет курс лечения. Мужчина, пытавшийся устроить акт самосожжения, тоже получил серьезные ожоги. Его удалось задержать в городе Осинники, где мужчина прятался у родственников. Сейчас он проходит курс лечения – под охраной полиции, - об этом сообщает Правоохранительный порта Кузбасса.

Напомним, в ночь с 11 на 12 августа в частном доме поселка Елань Новокузнецкого района нетрезвый мужчина устроил дебош. Когда прибыл участковый, хулиган расплескал легковоспламеняющуюся жидкость. Жидкость попала на самого дебошира и участкового. Сотрудник полиции пытался остановить мужчину, но тот чиркнул зажигалкой.

Коллега вывел участкового на улицу, потушил огонь и вызвал пожарных и скорую помощь. С ожогами его доставили в больницу. Злоумышленник же сбежал, однако его удалось разыскать в соседнем городе, Осинниках, где тот прятался у родственников. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники кузбасского Следкома и ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU