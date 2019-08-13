2019-08-13T18:54:55+03:00
Происшествия

Из-за ямы на дороге в Кузбассе произошло двойное ДТП

Сразу два автомобиля получили повреждения из-за недоработки дорожников (видео)
Екатерина РОМАНОВА
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Из-за ямы на дороге в Кузбассе произошло двойное ДТП. ФОТО: кадр видео vk.com, "Регион 42"Из-за ямы на дороге в Кузбассе произошло двойное ДТП. ФОТО: кадр видео vk.com, "Регион 42"
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Два легковых автомобиля попали в аварию из-за ямы на дороге. По каким-то причинам прямо посреди проезжей части кусок асфальта оказался аккуратно вырезанным.

Из-за ямы на дороге в Кузбассе произошло двойное ДТП.Видео: vk.com, "Регион 42"

Жители Кузбасса делятся в социальных сетях видеокадрами последствия дорожно-транспортного происшествия. Сразу два автомобиля пострадали из-за недоработки коммунальщиков. Как оказалось, на Шахтовой горе в городе Березовском не весь асфальт уложен ровно: в самом неожиданном месте его почему-то срезали.

- Дорожники вырезали яму в асфальте на нормальном участке дороги. В результате чего Mercedes пробил 4 колеса. Peugeot 406 резко затормозил перед ямой, а ВАЗ-2114, чтобы избежать столкновения Peugeot, выскочил на встречную полосу движения, а потом ушел в кювет, - сообщил подробности ДТП автор видео.

Многочисленные комментаторы удивлены появлением ямы на хорошем асфальте и советуют владельцам автомобилей вооружиться записями с видеорегистраторов и требовать от дорожников компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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