Из-за ямы на дороге в Кузбассе произошло двойное ДТП
Два легковых автомобиля попали в аварию из-за ямы на дороге. По каким-то причинам прямо посреди проезжей части кусок асфальта оказался аккуратно вырезанным.
Из-за ямы на дороге в Кузбассе произошло двойное ДТП.Видео: vk.com, "Регион 42"
Жители Кузбасса делятся в социальных сетях видеокадрами последствия дорожно-транспортного происшествия. Сразу два автомобиля пострадали из-за недоработки коммунальщиков. Как оказалось, на Шахтовой горе в городе Березовском не весь асфальт уложен ровно: в самом неожиданном месте его почему-то срезали.
- Дорожники вырезали яму в асфальте на нормальном участке дороги. В результате чего Mercedes пробил 4 колеса. Peugeot 406 резко затормозил перед ямой, а ВАЗ-2114, чтобы избежать столкновения Peugeot, выскочил на встречную полосу движения, а потом ушел в кювет, - сообщил подробности ДТП автор видео.
Многочисленные комментаторы удивлены появлением ямы на хорошем асфальте и советуют владельцам автомобилей вооружиться записями с видеорегистраторов и требовать от дорожников компенсации.
ИСТОЧНИК KP.RU