Новокузнечане на пять дней останутся без воды

СЕГОДНЯ 03:55 2019-08-14T03:55:00+03:00

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На целых пять дней жители Новокузнецка останутся без горячей воды. Как сообщили в городской администрации, это вынужденная мера на время ремонта газопровода.

Второй раз за лето жители части Центрального и Куйбышевского районов останутся без горячей воды. И если в начале лета это было связано с ремонтом трубопровода, то в конце отключение необходимо для того, чтобы провести работы по проверке и обслуживанию газопровода. Обычно на это время котельную переводили на угольно-мазутную смесь, однако в этом году решено не делать этого, чтобы уменьшить нагрузку на экологию.

Антон Черемнов, замглавы города, попросил новокузнечан с пониманием отнестись к ситуации. Также он отметил, что в течение пяти дней будут проводиться профилактические работы не только на газопроводе, но и на самой Центральной ТЭЦ. Черемнов сообщил, что мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов отправил руководству Газпрома официальное письмо с просьбой в будущем совместить сроки профилактических работ на газопроводе со сроками проведения гидравлических испытаний.

Отключение горячей воды будет проводиться с 20 по 25 августа. 26 августа горячее водоснабжение будет подключено вновь.

ИСТОЧНИК KP.RU