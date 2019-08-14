2019-08-14T07:20:36+03:00
Происшествия

Гнались за лихачом: в Кузбассе патрульный автомобиль попал в ДТП

Последствия дорожно-транспортного происшествия очевидцы сняли на видео [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Гнались за лихачом: в Кузбассе патрульный автомобиль попал в ДТП. ФОТО: vk.com, "Типичное Белово"Гнались за лихачом: в Кузбассе патрульный автомобиль попал в ДТП. ФОТО: vk.com, "Типичное Белово"
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В Белове днем 13 августа автомобиль ДПС попал в аварию. Во время преследования нарушителя патрульная машина врезалась в грузовик.

Гнались за лихачом: в Кузбассе патрульный автомобиль попал в ДТП.Видео: vk.com, "Типичное Белово"

Жители Белова сняли на видео последствия необычного дорожно-транспортного происшествия: патрульный автомобиль лоб в лоб столкнулся с «ГАЗелью». Пользователи соцсети, где появилось видео, тут же принялись обсуждать случившееся, обвиняя в аварии то полицейских, то водителя грузовика. Как оказалось, ДТП произошло в тот момент, когда экипаж ГИБДД преследовал нарушителя.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, около 16.00 служебный автомобиль двигался по автодороге Белово - Новый Городок, преследуя нарушителя на автомобиле ВАЗ.

- Водитель встречного грузовика не предоставил преимущественное право проезда полицейской машине, двигавшейся со включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией, и своими действиями спровоцировал автоаварию, - отметили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время сотрудники полиции проводят по факту ДТП проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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