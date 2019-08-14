СЕГОДНЯ 06:31 2019-08-14T06:31:48+03:00

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Четверо подростков разгромили детский сад в Кузбассе. Инцидент попал на видео, но об этом юные вандалы даже не подумали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/725849" frameborder="0"></iframe> Четверо подростков разгромили детский сад в Кузбассе.Видео: ТВ "Квант"

В Междуреченске компания несовершеннолетних проникла на территорию детского сада № 41 «Уголек» и устроила там погром. Подростки перелезли через ограждение учреждения, а после вытоптали клумбы и сломали лавочки. Содеянного юным вандалам показалось мало, тогда они решили украсть рюкзак местного сторожа, вытряхнуть содержимое, а что понравилось – присвоить себе.

Выходка компании не осталась безнаказанной. По записям с камер видеонаблюдения своих бывших подопечных узнала заведующая детского сада. Поступком ребят она сильно огорчилась.

- Такие поступки наших же детей очень огорчают, и мне хотелось бы обратиться к их родителям, чтобы провели беседу – прокомментировала ситуацию заведующая детского сада №41 «Уголек» Надежда Тучина телеканалу «Квант». – Ведь в итоге накажут сейчас родителей.

Сейчас сумма нанесенного ущерба устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU