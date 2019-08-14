Четверо подростков разгромили детский сад в Кузбассе
Четверо подростков разгромили детский сад в Кузбассе. Инцидент попал на видео, но об этом юные вандалы даже не подумали.
Четверо подростков разгромили детский сад в Кузбассе.Видео: ТВ "Квант"
В Междуреченске компания несовершеннолетних проникла на территорию детского сада № 41 «Уголек» и устроила там погром. Подростки перелезли через ограждение учреждения, а после вытоптали клумбы и сломали лавочки. Содеянного юным вандалам показалось мало, тогда они решили украсть рюкзак местного сторожа, вытряхнуть содержимое, а что понравилось – присвоить себе.
Выходка компании не осталась безнаказанной. По записям с камер видеонаблюдения своих бывших подопечных узнала заведующая детского сада. Поступком ребят она сильно огорчилась.
- Такие поступки наших же детей очень огорчают, и мне хотелось бы обратиться к их родителям, чтобы провели беседу – прокомментировала ситуацию заведующая детского сада №41 «Уголек» Надежда Тучина телеканалу «Квант». – Ведь в итоге накажут сейчас родителей.
Сейчас сумма нанесенного ущерба устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU