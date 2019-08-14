СЕГОДНЯ 13:54 2019-08-14T13:54:25+03:00

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В Кемерове рецидивист набросился на женщину с молотком. Мужчина пришел к ней домой, чтобы ограбить.

О нападении в собственной квартире полицейским рассказала 37-летня жительница областного центра. По словам женщины, вечером к ней пришел знакомый, с которым она неоднократно пересекалась в общих компаниях. Поскольку злоумышленника она знала, то безбоязненно открыла дверь. Тогда визитер неожиданно достал молоток и попытался ударить женщину по голове, но ей удалось увернуться. Налетчик потребовал, чтобы хозяйка жилища отдала ему золотые украшения, деньги, три мобильных телефона и ноутбук. Испуганная женщина просьбу выполнила, после чего злоумышленник скрылся. Общая сумма ущерба составила 90 тысяч рублей.

Преступника удалось задержать по горячим следам. Им оказался ранее неоднократно судимый 32-летний житель Топкинского района.

-Полицейские выяснили, что задержанный намеренно приобрел в магазине молоток и отправился к заявительнице, чтобы похитить дорогостоящие вещи,- рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - После совершения преступления рецидивист сдал украшения и ноутбук в ломбард, мобильные телефоны отдал на хранение знакомому. Часть денежных средств потратил.

Ноутбук полицейские изъяли и вернули владелице, местонахождение остальных вещей устанавливается.

Мужчине за разбой грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU