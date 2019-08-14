СЕГОДНЯ 19:33 2019-08-14T19:33:37+03:00

Молодой парень надругался над ребенком прямо на улице.Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

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Молодой парень надругался над ребенком прямо на улице. Сейчас насильника разыскивает полиция.

Инцидент произошел 12 августа на территории школы №31 имени Мартемьянова областного центра. Учреждение располагается в Центральном районе города по проспекту Октябрьскому 17а. Согласно сводке, неизвестный, которому на вид было 17-20 лет, совершил действия сексуального характера в отношении девочки. При этом все произошло днем.

Сообщается, что злоумышленник с коротким волосом и веснушкам, был одет в синие джинсы, коричневую футболку, на лице были очки, рост ориентировочно 175-180 сантиметров. Сейчас полиция разыскивает злоумышленника и готова по первому звонку всех служб и подразделений незамедлительно выслать экипаж.

ИСТОЧНИК KP.RU