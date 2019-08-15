Рыбаки выловили тело пропавшего школьника из кузбасской реки
В Кемеровском районе рыбаки выловили из реки тело пропавшего школьника. Мальчик ушел купаться с друзьями 6 августа и пропал.
Инцидент произошел в районе Кузнецкого моста на реке Томь в Кемерове. Вместе с друзьями 15-летний школьник пришел на реку, чтобы покупаться. В какой-то момент мальчик стал тонуть - это заметили его друзья, но помочь не смогли.
К поискам школьника присоединились полицейские, спасатели и волонтеры. Накануне рыбаки вытащили из реки в районе поселка Денисово в Кемеровском районе тело молодого человека. Предположительно, это и есть 15-летний пропавший кемеровчанин, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».
ИСТОЧНИК KP.RU