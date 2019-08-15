2019-08-15T15:30:35+03:00
Происшествия

Кузбасская пенсионерка хотела сыграть на бирже и лишилась 350 тысяч рублей

Женщина стала жертвой мошенника
Ирина АВТУШКО
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Пенсионерка хотела сыграть на бирже и лишилась 350 тысяч рублейПенсионерка хотела сыграть на бирже и лишилась 350 тысяч рублейФото: Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбассе пенсионерка хотела сыграть на бирже и лишилась сбережений – 350 тысяч рублей. Женщина стала жертвой мошенника.

Соблазнительное предложение поступило 62-летней жительнице Таштагольского района от неизвестного мужчины. Он позвонил пенсионерке и представился ведущим аналитиков брокерской компании. Злоумышленник предложил ничего не подозревающей собеседницы сыграть на бирже, вложив в это 500 долларов. По словам мужчины, сумма вернется в двойном размере.

Доверчивая женщина, следуя инструкциям «лжеброкера», установила на своем телефоне несколько приложений для якобы перевода прибыли. Также она сообщила звонившему реквизиты своей банковской карты и пришедшие в смс-сообщениях пароли. В результате со счета женщины были списаны 350 тысяч рублей. При этом преступник убеждал ее, что позже эта сумма вернется вместе с прибылью. Не получив ни того, ни другого, женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

-В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемых. Известно, что номера телефонов, с которых они звонили, были зарегистрированы в Московской области, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области. - Убедив пенсионерку установить специальные приложения на телефон и узнав реквизиты ее банковской карты, аферисты получили доступ к счетам женщины и смогли похитить с них денежные средства.

Сейчас по данному происшествию решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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