2019-08-16T11:11:45+03:00
Происшествия

Труп новокузнечанина гнил в квартире, а соседи лишь зажимали носы

Люди терпели до тех пор, пока запах не стал невыносимым
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Труп новокузнечанина гнил в квартире, а соседи лишь зажимали носыТруп новокузнечанина гнил в квартире, а соседи лишь зажимали носыФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

Сильный трупный запах жители новокузнецкой многоэтажки терпели несколько дней. Они были уверены, что в квартире соседа сдохла собака. Когда же сотрудники полиции открыли дверь, оказалось, что это не так.

Жители одной из многоэтажек Заводского района Новокузнецка несколько дней терпели неприятный трупный запах. Они были уверены, что в одной из квартир умерла собака, а хозяина просто нет дома. Но он вот-вот вернется и уберет животное. Когда вонь стала нестерпимой, а дверь злополучной квартиры так никто и не открыл, соседи вызвали сотрудников полиции. Те открыли дверь, и оказалось, что собака здесь ни при чем. В запертой квартире стражи порядка обнаружили тело хозяина жилища. 39-летний мужчина злоупотреблял спиртным и был болен открытой формой туберкулеза. По предварительным данным, его смерть наступила примерно за неделю до того, как нашли тело. К слову, мужчина проживал один.

- Ввиду сильных гнилостных изменений установить причину смерти мужчины не удалось, однако эксперты пришли к заключению, что она имела некриминальный характер, - цитирует слова старшего следователя Следственного отдела по городу Новокузнецк Катерину Гузенко city-n.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Влюбленный кузбассовец ограбил одну женщину ради свидания с другой
В закрытой «Лапландии» дважды сработала пожарная сигнализация
Не пускали на работу: сотрудница научного центра из Кемерова добивалась справедливости в суде
Самую красивую девушку выбрали на конкурсе «Мисс Прокопьевск 2019»
Не вывозили мусор: жители Гурьевска пожаловались на коммунальщиков
Новокузнечанин получил срок за ДТП с двумя погибшими
На кузбасской автомагистрали загорелся грузовик
Молодая женщина попала под колеса иномарки в Кузбассе
Кузбасская пенсионерка хотела сыграть на бирже и лишилась 350 тысяч рублей
18-летний кузбассовец упал с кедра и сломал позвоночник
Кузбасские города войдут в уникальный туристический маршрут
В Кузбассе женщина обиделась на шутку знакомого и зарезала его
Кузбассовцы рассказали, какую зарплату считают справедливой
Рыбаки выловили тело пропавшего школьника из кузбасской реки
На перекрестке в центре Кемерова перенастроят светофоры
Российские звезды выступят в Кузбассе на День шахтера
Смотрел, где мама: 5-летний ребенок выпал из окна в Кузбассе
Сбежала к интернет-знакомому: пропавшую 17-летнюю новокузнечанку нашли в Мурманске
Врачи рассказали о состоянии беременной женщины, которую сбили на остановке в Кемерове
Пострадавшего на отдыхе подростка из Кемерова перевезут в Санкт-Петербург
Легковушка снесла остановку с пешеходом в Кемерове