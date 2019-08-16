Труп новокузнечанина гнил в квартире, а соседи лишь зажимали носы

СЕГОДНЯ 09:57 2019-08-16T11:11:45+03:00

Люди терпели до тех пор, пока запах не стал невыносимым

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Сильный трупный запах жители новокузнецкой многоэтажки терпели несколько дней. Они были уверены, что в квартире соседа сдохла собака. Когда же сотрудники полиции открыли дверь, оказалось, что это не так.

Жители одной из многоэтажек Заводского района Новокузнецка несколько дней терпели неприятный трупный запах. Они были уверены, что в одной из квартир умерла собака, а хозяина просто нет дома. Но он вот-вот вернется и уберет животное. Когда вонь стала нестерпимой, а дверь злополучной квартиры так никто и не открыл, соседи вызвали сотрудников полиции. Те открыли дверь, и оказалось, что собака здесь ни при чем. В запертой квартире стражи порядка обнаружили тело хозяина жилища. 39-летний мужчина злоупотреблял спиртным и был болен открытой формой туберкулеза. По предварительным данным, его смерть наступила примерно за неделю до того, как нашли тело. К слову, мужчина проживал один.

- Ввиду сильных гнилостных изменений установить причину смерти мужчины не удалось, однако эксперты пришли к заключению, что она имела некриминальный характер, - цитирует слова старшего следователя Следственного отдела по городу Новокузнецк Катерину Гузенко city-n.

ИСТОЧНИК KP.RU