2019-08-16T11:15:03+03:00
Происшествия

Влюбленный кузбассовец ограбил одну женщину ради свидания с другой

Грабителя опознали по трем красным розам в руках
Екатерина РОМАНОВА
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Грабителя опознали по трем красным розам в руках. ФОТО: архив КПГрабителя опознали по трем красным розам в руках. ФОТО: архив КП
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Житель Междуреченска приехал в Новокузнецк, чтобы встретиться с возлюбленной. А чтобы прийти в гости не с пустыми руками, мужчина ограбил старушку. Украденные деньги мужчина потратил на конфеты.

85-летняя новокузнечанка возвращалась домой из магазина. Она и не заметила, как следом увязался незнакомый мужчина. Тот проводил горожанку до подъезда, зашел за ней и вытащил из кармана кошелек с 500 рублями, а потом вышел из подъезда. Пожилая женщина попыталась догнать преступника и со слезами кричала, чтобы тот вернул кошелек. Тогда мужчина силой завел ее в подъезд и убежал. Все это с балкона увидела соседка старушки, и тут же сообщила в полицию. Из особых примет женщина запомнила только то, что в руках у преступника были три красные розы.

Злоумышленника удалось найти и задержать. Им оказался 37-летний житель Междуреченска, уже судимый за грабежи и хранение наркотиков. Пришедшим к нему домой стражам порядка мужчина признался, что приехал в Новокузнецк к женщине, с которой познакомился на сайте знакомств. Он купил цветы и понял, что на этом деньги закончились. Тогда злоумышленник украл у старушки кошелек. На 500 рублей он купил конфет и обратный билет.

Как прошло свидание, не известно. Зато известно, что в отношении влюбленного междуреченца заведено уголовное дело о грабеже. Теперь он может лишиться свободы на срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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