Кузбассовец погиб от удара электротоком

СЕГОДНЯ 13:15 2019-08-16T13:21:14+03:00

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27-летний житель Кузбасса в поисках легких денег решил забрался в трансформаторную подстанцию. Здесь он погиб от удара током.

Чрезвычайное происшествие случилось в городе Новокузнецке неподалеку от одного из домов по Пионерскому проспекту. Здесь в помещение трансформаторной подстанции проник 27-летний житель Междуреченска. Мужчина планировал похитиь здесь электрокабель, однако ему не удалось сделать это. Злоумышленник получил мощный удар током, из-за которого погиб на месте.

Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса», сейчас все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU