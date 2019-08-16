Кузбассовец погиб от удара электротоком
27-летний житель Кузбасса в поисках легких денег решил забрался в трансформаторную подстанцию. Здесь он погиб от удара током.
Чрезвычайное происшествие случилось в городе Новокузнецке неподалеку от одного из домов по Пионерскому проспекту. Здесь в помещение трансформаторной подстанции проник 27-летний житель Междуреченска. Мужчина планировал похитиь здесь электрокабель, однако ему не удалось сделать это. Злоумышленник получил мощный удар током, из-за которого погиб на месте.
Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса», сейчас все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
ИСТОЧНИК KP.RU