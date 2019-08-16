«Лужа - огонь!»: в Междуреченске после ливня затопило улицы
После ливня, который прошел в пятницу в Междуреченске, в городе затопило улицы. От стихии пострадали и автомобилисты, и пешеходы.
«Лужа - огонь!»: в Междуреченске после ливня затопило улицы.Видео: vk.com/mzk_love
В пятницу в Междуреченске, как и прогнозировали синоптики, прошел ливень. Его последствия доставили немало неприятностей. Так, возле автовокзала подтопило часть дороги – аккурат в том месте, где находится пешеходный переход. Причем лужа затопила ровно одну половину дороги, и у пешеходов нет возможности ее обойти.
Пешеходам никак не перейти по переходу... ФОТО: Татьяна Баскакова.
Но если пешеходы отделались промоченной обувью, то у некоторых автолюбителей возникли более серьезные проблемы. Некоторые дороги оказались так сильно подтоплены, что машины, не доехав и до середины пути, «захлебывались» и глохли.
- Машины боятся, объезжают. Лужа – огонь! – комментирует снятое видео междуреченец. – Автобус не боится, поехал. А «Жигулик» заглох… Но в салоне, скорее всего, воды нет.
Пользователи соцсети возмущены состоянием ливневки, отмечают, что такое происходит с завидной регулярностью и просят администрацию города обратить внимание на такие вот «лужи-огонь».
ИСТОЧНИК KP.RU