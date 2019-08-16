СЕГОДНЯ 14:34 2019-08-16T14:34:57+03:00

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После ливня, который прошел в пятницу в Междуреченске, в городе затопило улицы. От стихии пострадали и автомобилисты, и пешеходы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/726370" frameborder="0"></iframe> «Лужа - огонь!»: в Междуреченске после ливня затопило улицы.Видео: vk.com/mzk_love

В пятницу в Междуреченске, как и прогнозировали синоптики, прошел ливень. Его последствия доставили немало неприятностей. Так, возле автовокзала подтопило часть дороги – аккурат в том месте, где находится пешеходный переход. Причем лужа затопила ровно одну половину дороги, и у пешеходов нет возможности ее обойти.

Пешеходам никак не перейти по переходу... ФОТО: Татьяна Баскакова.

Но если пешеходы отделались промоченной обувью, то у некоторых автолюбителей возникли более серьезные проблемы. Некоторые дороги оказались так сильно подтоплены, что машины, не доехав и до середины пути, «захлебывались» и глохли.

- Машины боятся, объезжают. Лужа – огонь! – комментирует снятое видео междуреченец. – Автобус не боится, поехал. А «Жигулик» заглох… Но в салоне, скорее всего, воды нет.

Пользователи соцсети возмущены состоянием ливневки, отмечают, что такое происходит с завидной регулярностью и просят администрацию города обратить внимание на такие вот «лужи-огонь».

ИСТОЧНИК KP.RU