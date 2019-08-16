Женщина с бордовыми волосами пропала в Кузбассе
Волонтеры поисково-спасательного отряда, родные и близкие, сотрудники полиции разыскивают 63-летнюю Людмилу Храпову. Женщина пропала 15 августа.
63-летняя Людмила Храпова - жительница села Новопокровка Тяжинского района. 15 августа она ушла из дома в неизвестном направлении, и с тех пор о ее судьбе ничего не известно.
Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, плотного телосложения, волосы бордовые, глаза карие.
В день исчезновения была одета в сине-бирюзовый болоньевый спортивный костюм, черные калоши.
Людмила Храпова нуждается в медицинской помощи.
Если вам известно местонахождение пропавшей, сообщает об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или сотрудникам полиции. Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU