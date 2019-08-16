2019-08-16T20:17:05+03:00
Происшествия

Женщина с бордовыми волосами пропала в Кузбассе

Людмилу Храпову не могут найти с 15 августа
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Женщина с бордовыми волосами пропала в Кузбассе. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"Женщина с бордовыми волосами пропала в Кузбассе. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

Волонтеры поисково-спасательного отряда, родные и близкие, сотрудники полиции разыскивают 63-летнюю Людмилу Храпову. Женщина пропала 15 августа.

63-летняя Людмила Храпова - жительница села Новопокровка Тяжинского района. 15 августа она ушла из дома в неизвестном направлении, и с тех пор о ее судьбе ничего не известно.

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, плотного телосложения, волосы бордовые, глаза карие.

В день исчезновения была одета в сине-бирюзовый болоньевый спортивный костюм, черные калоши.

Людмила Храпова нуждается в медицинской помощи.

Если вам известно местонахождение пропавшей, сообщает об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или сотрудникам полиции. Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Три человека погибли в ДТП на кузбасской трассе
10-летний мальчик упал с крыши недостроя в Новокузнецке
«Лужа - огонь!»: в Междуреченске после ливня затопило улицы
Ненастоящее золото: новокузнечанин купил горсть сувенирных монет за 91 тысячу рублей
Кузбассовец погиб от удара электротоком
Влюбленный кузбассовец ограбил одну женщину ради свидания с другой
Труп новокузнечанина гнил в квартире, а соседи лишь зажимали носы
В закрытой «Лапландии» дважды сработала пожарная сигнализация
Не пускали на работу: сотрудница научного центра из Кемерова добивалась справедливости в суде
Самую красивую девушку выбрали на конкурсе «Мисс Прокопьевск 2019»
Не вывозили мусор: жители Гурьевска пожаловались на коммунальщиков
Новокузнечанин получил срок за ДТП с двумя погибшими
На кузбасской автомагистрали загорелся грузовик
Молодая женщина попала под колеса иномарки в Кузбассе
Кузбасская пенсионерка хотела сыграть на бирже и лишилась 350 тысяч рублей
18-летний кузбассовец упал с кедра и сломал позвоночник
Кузбасские города войдут в уникальный туристический маршрут
В Кузбассе женщина обиделась на шутку знакомого и зарезала его
Кузбассовцы рассказали, какую зарплату считают справедливой
Рыбаки выловили тело пропавшего школьника из кузбасской реки
На перекрестке в центре Кемерова перенастроят светофоры
Российские звезды выступят в Кузбассе на День шахтера
Смотрел, где мама: 5-летний ребенок выпал из окна в Кузбассе
Сбежала к интернет-знакомому: пропавшую 17-летнюю новокузнечанку нашли в Мурманске
Врачи рассказали о состоянии беременной женщины, которую сбили на остановке в Кемерове
Пострадавшего на отдыхе подростка из Кемерова перевезут в Санкт-Петербург
Легковушка снесла остановку с пешеходом в Кемерове