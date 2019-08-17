Движение транспорта ограничат в Новокузнецке из-за открытия новой трассы

СЕГОДНЯ 05:28 2019-08-17T05:28:56+03:00

Для безопасности гостей праздника возле "Планеты" движение автотранспорта будет ограничено Фото: Екатерина РОМАНОВА

Ограничение будет действовать в течение нескольких часов 17 августа

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17 августа в Новокузнецке будет ограничено движение автотранспорта на нескольких участках дорог. Временное ограничение будет действовать в районе проведения регионального предприятия «Дороги Кузбасса».

Для безопасности движения на время проведения фестиваля «Дорогие Кузбасса» на несколько часов будет ограничено движение автотранспорта на нескольких участках автомобильных дорог. С 16:00 до 23:30 ограничение будет действовать на следующих участках:

- улица Доз: от пересечения с проспектом Строителей до пересечения с круговым движением с шоссе Ильинское и улицей Чайкиной;

- тупик Балочный: от пересечения с улицей Чайкиной до здания №1;

- улица Ноградская: от пересечения с улицей Павловского до пересечения с круговым движением с проспектом Строителей иулицей Хлебозаводская;

- проспект Строителей: от пересечения с улицей Филиппова до пересечения с круговым движением с улицей Ноградской и улицей Хлебозаводской;

- улица Хлебозаводская: от пересечения с улицей Рябоконева до пересечения с круговым движением с проспектом Строителей и улицей Ноградской;

- автодорога, соединяющая Заводской район и Центральный район Новокузнецкого городского округа (Заводской мост): от пересечения Заводского шоссе с проездом Томским до проспекта Строителей.

ИСТОЧНИК KP.RU