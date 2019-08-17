Движение транспорта ограничат в Новокузнецке из-за открытия новой трассы
17 августа в Новокузнецке будет ограничено движение автотранспорта на нескольких участках дорог. Временное ограничение будет действовать в районе проведения регионального предприятия «Дороги Кузбасса».
Для безопасности движения на время проведения фестиваля «Дорогие Кузбасса» на несколько часов будет ограничено движение автотранспорта на нескольких участках автомобильных дорог. С 16:00 до 23:30 ограничение будет действовать на следующих участках:
- улица Доз: от пересечения с проспектом Строителей до пересечения с круговым движением с шоссе Ильинское и улицей Чайкиной;
- тупик Балочный: от пересечения с улицей Чайкиной до здания №1;
- улица Ноградская: от пересечения с улицей Павловского до пересечения с круговым движением с проспектом Строителей иулицей Хлебозаводская;
- проспект Строителей: от пересечения с улицей Филиппова до пересечения с круговым движением с улицей Ноградской и улицей Хлебозаводской;
- улица Хлебозаводская: от пересечения с улицей Рябоконева до пересечения с круговым движением с проспектом Строителей и улицей Ноградской;
- автодорога, соединяющая Заводской район и Центральный район Новокузнецкого городского округа (Заводской мост): от пересечения Заводского шоссе с проездом Томским до проспекта Строителей.
ИСТОЧНИК KP.RU