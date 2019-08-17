У пожилой кемеровчанки украли гараж вместе с вещами

СЕГОДНЯ 07:02 2019-08-17T07:06:33+03:00

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Предприимчивый кузбассовец увидел чужой открытый гараж и решил его присвоить. Он вызвал спецтранспорт и вывез его. Правда, у гаража была хозяйка, и ей не понравилось исчезновение собственности.

74-летняя кемеровчанка является владелицей металлического гаража в Кировском районе. Правда, в гараже она хранит не автомобиль, а старые вещи. Когда горожанка пришла в очередной раз в гараж, она обнаружила, что его нет. Обеспокоенная, она обратилась в полицию с просьбой разыскать гараж. Стражи порядка сумели вскоре обнаружить и похитителя, и сам гараж.

Злоумышленником оказался 35-летний житель поселка Яшкино, у которого ранее уже были проблемы с законом. Мужчина рассказал, что обратил внимание на незапертые двери металлического бокса и старые вещи в нем. Он заказал спецавтомобиль и вывез металлический гараж вместе со всем, что в нем было. Позже мужчина выбросил ненужные ему вещи, а сам гараж сдал в пункт приема металла. В отношении находчивого вора возбуждено уголовное дело, и теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

- Похищенный гараж сотрудники полиции изъяли и вернули пенсионерке, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU