Молодой мужчина упал с пятого этажа в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 10:02 2019-08-17T10:02:02+03:00

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Трагический случай произошел в Новокузнецке. Здесь с высоты пятого этажа одного из многоквартирных домов упал и разбился насмерть молодой мужчина.

Чрезвычайное происшествие случилось в Новоильинском районе. Здесь на улице Рокоссовского с высоты пятого этажа многоквартирного дома упал молодой мужчина. Очевидцы происшествия тут же вызвали скорую помощь. Однако мужчина получил многочисленные серьезные травмы и скончался еще до прибытия врачей.

Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса», сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося. На данный момент известно, что на момент произошедшего мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU