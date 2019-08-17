Молодой мужчина упал с пятого этажа в Новокузнецке
Трагический случай произошел в Новокузнецке. Здесь с высоты пятого этажа одного из многоквартирных домов упал и разбился насмерть молодой мужчина.
Чрезвычайное происшествие случилось в Новоильинском районе. Здесь на улице Рокоссовского с высоты пятого этажа многоквартирного дома упал молодой мужчина. Очевидцы происшествия тут же вызвали скорую помощь. Однако мужчина получил многочисленные серьезные травмы и скончался еще до прибытия врачей.
Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса», сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося. На данный момент известно, что на момент произошедшего мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU