СЕГОДНЯ 10:29 2019-08-17T10:29:37+03:00

Оставил машину и пропал: в Кемерове разыскивают Виталия Калачева. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".

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Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда и сотрудники полиции разыскивают 44-летнего Виталия Калачева. Мужчина пропал 15 августа 2019 года.

Как сообщает поисково-спасательный отряд, Виталий Калачев ушел из дома 15 августа в неизвестном направлении. При этом свой автомобиль остался стоять под окном дома, а сам Виталий Калачев перестал выходить на связь.

Приметы пропавшего: рост 185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы каштановые, глаза серо-голубые.

В день исчезновения был одет в белую рубашку с коротким рукавом, темно-синие джинсы, коричневые туфли.

С собой у мужчины была черная сумка на длинном ремне.

Если вам известно местонахождение Виталия Калачева, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU