СЕГОДНЯ 10:53 2019-08-17T10:53:40+03:00

Все ради любви: 125 пар поженились в кузбасских колониях в этом году. ФОТО: Алена Соболева

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В кузбасских колониях в 2019 году настоящий свадебный бум. За неполные восемь месяцев 125 пар решили связать себя узами брака. К слову, это в полтора раза больше, чем за весь 2018 год.

В колонии строгого режима №44 на минувшей неделе сразу пять пар сочетались законным браком. Кольца, наряды, торжественные слова сотрудницы органа ЗАГС, клятвы любви и верности и свидетельство о браке – все эти атрибуты свадьбы были и в колонии. Молодожены уверены: после освобождения их пары ждет долгая и счастливая семейная жизнь. А заключенные, которые уверены, что на воле их ждет любимый и любящий человек, с большей долей вероятности станут законопослушными гражданами.

После того, как молодожены надели друг другу обручальные кольца, им предоставили краткосрочные свидания продолжительностью четыре часа. А одной из новых семей – трехдневное свидание согласно графика.

- Руководство и воспитательный отдел учреждения с пониманием относятся к проведению подобных мероприятий, всегда оказывают осужденным поддержку, ведь создание семьи является дополнительным стимулом на пути к новой жизни, - сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.

К слову, в 2019 году уже заключено 125 браков в колониях. Это намного больше, чем год назад. В 2018 году лишь 87 пар решили зарегистрировать свои отношения официально.

ИСТОЧНИК KP.RU