2019-08-17T13:46:18+03:00
Происшествия

Из-за неисправного холодильника две жительницы Кузбасса оказались в опасности

Пожарные успели эвакуировать женщин до того, как случилось непоправимое
Екатерина РОМАНОВА
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Из-за неисправного холодильника две жительницы Кузбасса оказались в опасности. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской областиИз-за неисправного холодильника две жительницы Кузбасса оказались в опасности. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области
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Две жительницы Мысков находились в одной из квартир многоэтажки, когда появился резкий запах и все вокруг заволокло дымом. Пожарные успели вовремя: погасили огонь и вывели женщин на свежий воздух.

Чрезвычайное происшествие случилось в Мысках вечером 16 августа. В 18:09 на пульт диспетчера поступило сообщение о том, что на улице Советской в квартире на четвертом этаже начался пожар. Когда прибыли пожарные, в подъезде стоял дым, а в квартире, где случилось ЧП, находились две женщины. Обеих пожарные вывели на улицу. Как оказалось, пожар начался на кухне из-за неисправного холодильника.

- В кухне квартиры обгорели стены на площади четыре квадратных метра, бытовая техника, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Предварительной причиной возгорания специалисты называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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