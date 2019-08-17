2019-08-17T15:18:35+03:00
Общество

«Им одиноко»: молодой кемеровчанин хочет помогать пенсионерам и инвалидам

Юноша уверен: его помощь нужна одиноким людям
Екатерина РОМАНОВА
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«Им одиноко»: молодой кемеровчанин хочет помогать пенсионерам и инвалидам. ФОТО: Даниил Мироновский«Им одиноко»: молодой кемеровчанин хочет помогать пенсионерам и инвалидам. ФОТО: Даниил Мироновский
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Старшее поколение отлично знает, кто такие тимуровцы, а некоторые в свою бытность пионерами и сами помогали пожилым людям – и не только им. Один из молодых кемеровчан считает, что и сегодня такая помощь будет не лишней.

В «Яндекс. Район» города Кемерово появилось интересное объявление. 21-летний кемеровчанин предлагает помощь пенсионерам и инвалидам. Даниил Мироновский – а именно так звать юношу – уверен: пожилым людям нередко нужна не столько материальная или физическая помощь, сколько поддержка, живое общение. А инвалидам, многие из которых вынуждены ограничивать свою жизнь четырьмя стенами, это необходимо, как воздух.

- Это обычная душевная потребность сделать что-то хорошее, - признается Даниил Мироновский. – Пока откликов не было, но было предложение обратиться в приюты для животных: там всегда нужна помощь. Сами же люди на контакт идут неохотно: возможно, опасаются мошенничества.

Молодой человек уверен: даже обычный разговор, небольшая помощь по дому, помощь инвалиду в том, чтобы спуститься на улицу и отправиться на прогулку – обязательно кому-нибудь нужны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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