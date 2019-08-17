+27 и гроза: синоптики дали прогноз на воскресенье

СЕГОДНЯ 18:19 2019-08-17T18:19:32+03:00

Последний выходной день будет дождливым, но не везде

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От +16 до +27 градусов – таким будет воскресенье в Кузбассе. А еще в этот день прогремят грозы и пройдут дожди. Правда, не везде.

На территории Кузбасса в ночь с субботы на воскресенье ожидается +10…+15 градусов, а при прояснении столбики термометров будут опускать до +4…+9 градусов. Дожди, грозы и туман- все это также будет сопровождать ночь. А вот в Кемерове ночью будет облачно, местами – туман, температура воздуха – от 10 до 12 градусов тепла.

Днем местами будет жарко – до +27 градусов, а вот в тех районах, где ожидается облачность, столбики термометров поднимутся не выше +16…+21 градуса. Облачность будет сменяться ясным небом, в отдельных районах возможны небольшие дожди, грозы. В Кемерове также ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Воздух прогреется до +25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU