СЕГОДНЯ 05:08 2019-08-18T05:08:46+03:00

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Густой утренний туман помешал самолетам прилететь в Кузбасс. На несколько часов задержаны рейсы из Москвы и Анапы.

Из-за типичного для августа явления – утренних туманов, аэропорты имени Леонова и Волынова не смогли принять утренние рейсы. Самолет, следовавший из Домодедово в Кемерово был перенаправлен в Томск, когда именно пассажиры смогут прилететь в Кемерово, пока не известно. Рейс, следующий из Шереметьево, должен прибыть в 10 часов вместо запланированного 05:50.

В Новокузнецке также туманноФото: Екатерина РОМАНОВА

В аэропорту имени Волынова также туманно, однако здесь задержался лишь один самолет. Так, рейс из Анапы вместо запланированного 07:40 прибыл в 08:55. Самолет из Шереметьево приземлился даже чуть раньше намеченного – в 08:47. А вот рейс из Домодедово ждут по расписанию – в 10:45.

ИСТОЧНИК KP.RU