Из-за пожара на кузбасской шахте эвакуировали горняков

СЕГОДНЯ 06:25 2019-08-18T06:42:47+03:00

В момент ЧП под землей находились 48 человек

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В Кузбассе на шахте «Грамотеинская» произошел пожар. В момент ЧП под землей находились 48 человек.

Возгорание ленточного конвейера в тупиковом забое произошло вечером субботы, 17 августа. Из-под земли вышли 43 человека, еще пять остались в забое для организации жизнеобеспечения шахты. В 21.10 пожар ликвидировали, сообщили в МЧС Кузбасса.

По данным ведомства, в результате ЧП никто не пострадал. В настоящее время работа шахты приостановлена, сообщает администрация Беловского района.

Добыча угля на шахте «Грамотеинская» ведется с конца 30-х годов прошлого столетия. До 2013 года находилась под управлением компании «Евраз», потом была продана британкой Lehram.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в мае прошлого года из-за задымления на шахте «Грамотеинская» в Кузбассе пришлось эвакуировать более 50 горняков. Тогда тоже обошлось без пострадавших благодаря тому, что своевременно сработали системы оповещения, а все работники строго следовали инструкциям.

ИСТОЧНИК KP.RU