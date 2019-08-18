2019-08-18T07:29:10+03:00
Общество

Умер первый директор новокузнецкого филиала КемГУ

Умер первый директор новокузнецкого филиала КемГУ
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Владимир Гершгорин возглавлял НФИ КемГУ с 1995 по 2017 год Фото: НФИ КемГУВладимир Гершгорин возглавлял НФИ КемГУ с 1995 по 2017 год Фото: НФИ КемГУ
Изменить размер текста:

В Новокузнецке скончался первый директор филиала КемГУ Владимир Гершгорин. Ему было 72 года.

Скорбную новость сообщили в НФИ Кемеровского госуниверситета. Владимир Гершгорин скончался утром 16 августа, четырьмя днями ранее ему исполнилось 72 года.

Владимир Гершгорин возглавил НФИ КемГУ в 1995 году и оставался его бессменным руководителем до сентября 2017. Он был не только главой вуза, но и преподавателем, научным руководителем «Научно-образовательного центра комплексных проблем безопасности и устойчивого развития угольной отрасли», а также автором большого количества исследовательских работ.

В Новокузнецке Владимира Гершгорина знали еще как депутата Кемеровского областного совета.

- Коллектив НФИ КемГУ выражает искренние соболезнования семье Владимира Семеновича. Светлая память о нем останется в наших сердцах, а его имя - в истории нашего города, - сообщается на сайте НФИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из-за пожара на кузбасской шахте эвакуировали горняков
Салют в честь открытия первого кузбасского автобана прогремел в Новокузнецке
Туман помешал самолетам прилететь в Кузбасс
Лучшие собаководы Сибири соберутся в Прокопьевске на Международной выставке
+27 и гроза: кузбасские синоптики дали прогноз на воскресенье
«Им одиноко»: молодой кемеровчанин хочет помогать пенсионерам и инвалидам
Из-за неисправного холодильника две жительницы Кузбасса оказались в опасности
«Серьезный шаг в будущее»: Сергей Цивилев оценил кузбасскую автомагистраль
Все ради любви: 125 пар поженились в кузбасских колониях в этом году
Оставил машину и пропал: в Кемерове разыскивают Виталия Калачева
Молодой мужчина упал с пятого этажа в Новокузнецке
У пожилой кемеровчанки украли гараж вместе с вещами
Движение транспорта ограничат в Новокузнецке из-за открытия новой трассы
5000 свиней задохнулись в Новокузнецком районе
Женщина с бордовыми волосами пропала в Кузбассе
Три человека погибли в ДТП на кузбасской трассе
10-летний мальчик упал с крыши недостроя в Новокузнецке
«Лужа - огонь!»: в Междуреченске после ливня затопило улицы
Ненастоящее золото: новокузнечанин купил горсть сувенирных монет за 91 тысячу рублей
Кузбассовец погиб от удара электротоком
Влюбленный кузбассовец ограбил одну женщину ради свидания с другой
Труп новокузнечанина гнил в квартире, а соседи лишь зажимали носы