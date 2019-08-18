Умер первый директор новокузнецкого филиала КемГУ

СЕГОДНЯ 07:29 2019-08-18T07:29:10+03:00

Владимир Гершгорин возглавлял НФИ КемГУ с 1995 по 2017 год Фото: НФИ КемГУ

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В Новокузнецке скончался первый директор филиала КемГУ Владимир Гершгорин. Ему было 72 года.

Скорбную новость сообщили в НФИ Кемеровского госуниверситета. Владимир Гершгорин скончался утром 16 августа, четырьмя днями ранее ему исполнилось 72 года.

Владимир Гершгорин возглавил НФИ КемГУ в 1995 году и оставался его бессменным руководителем до сентября 2017. Он был не только главой вуза, но и преподавателем, научным руководителем «Научно-образовательного центра комплексных проблем безопасности и устойчивого развития угольной отрасли», а также автором большого количества исследовательских работ.

В Новокузнецке Владимира Гершгорина знали еще как депутата Кемеровского областного совета.

- Коллектив НФИ КемГУ выражает искренние соболезнования семье Владимира Семеновича. Светлая память о нем останется в наших сердцах, а его имя - в истории нашего города, - сообщается на сайте НФИ.

ИСТОЧНИК KP.RU