Умер первый директор новокузнецкого филиала КемГУ
В Новокузнецке скончался первый директор филиала КемГУ Владимир Гершгорин. Ему было 72 года.
Скорбную новость сообщили в НФИ Кемеровского госуниверситета. Владимир Гершгорин скончался утром 16 августа, четырьмя днями ранее ему исполнилось 72 года.
Владимир Гершгорин возглавил НФИ КемГУ в 1995 году и оставался его бессменным руководителем до сентября 2017. Он был не только главой вуза, но и преподавателем, научным руководителем «Научно-образовательного центра комплексных проблем безопасности и устойчивого развития угольной отрасли», а также автором большого количества исследовательских работ.
В Новокузнецке Владимира Гершгорина знали еще как депутата Кемеровского областного совета.
- Коллектив НФИ КемГУ выражает искренние соболезнования семье Владимира Семеновича. Светлая память о нем останется в наших сердцах, а его имя - в истории нашего города, - сообщается на сайте НФИ.
ИСТОЧНИК KP.RU