Какой будет погода в понедельник, 19 августа, в Кузбассе

СЕГОДНЯ 13:41 2019-08-18T13:41:45+03:00

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Кузбасские синоптики рассказали, какой погоды ждать жителям региона в понедельник, 19 августа. Воздух прогреется до 24 градусов тепла.

Грядущая ночь ожидается прохладной: местами столбики термометров почти опустятся до нуля, но заморозков пока не ожидается. В большинстве районов будет +10,+15 градусов, при прояснениях – всего +4,+9. Зато днем ожидается до +24 градусов.

Синоптики прогнозируют в понедельник переменную облачность, ночью местами небольшие дожди, а днем в основном будет дождливо по северу региона. Также ночью и утром ожидаются туманы. Кстати, из-за густого тумана сегодня в Кемерове не смогли приземлиться самолеты.

В Кемерове ночь пройдет с градусами +10,+12, днем воздух прогреется до +22. В столице Кузбасса, как и в целом по региону, ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь.

Также синоптики предупреждают о высокой пожароопасности в Яшкинском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU