10-летний ребенок серьезно пострадал на детской площадке в Кузбассе
ЧП произошло вечером воскресенья
10-летний ребенок серьезно пострадал на детской площадке Фото: Архив "КП"Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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В Ленинске-Кузнецком на выходных произошло ЧП на детской площадке. Здесь серьезно травмировался ребенок.
Инцидент произошел на площадке у площади Победы вечером 18 августа. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
По словам горожан, 10-летний ребенок во время игры упал с турника и серьезно травмировал руку.
«Уважаемые родители! Проведите беседу с детьми на тему осторожного поведения в местах массовых игр детей. Уберегите их от серьезных травм», - призывает родителей автор поста.
ИСТОЧНИК KP.RU