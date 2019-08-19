2019-08-19T05:02:02+03:00
Происшествия

10-летний ребенок серьезно пострадал на детской площадке в Кузбассе

ЧП произошло вечером воскресенья
Екатерина БОРМОТОВА
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10-летний ребенок серьезно пострадал на детской площадке Фото: Архив "КП"10-летний ребенок серьезно пострадал на детской площадке Фото: Архив "КП"Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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В Ленинске-Кузнецком на выходных произошло ЧП на детской площадке. Здесь серьезно травмировался ребенок.

Инцидент произошел на площадке у площади Победы вечером 18 августа. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По словам горожан, 10-летний ребенок во время игры упал с турника и серьезно травмировал руку.

«Уважаемые родители! Проведите беседу с детьми на тему осторожного поведения в местах массовых игр детей. Уберегите их от серьезных травм», - призывает родителей автор поста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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