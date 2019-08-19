Областной День шахтера в Кузбассе пройдет в ретростиле

СЕГОДНЯ 11:39 2019-08-19T13:25:28+03:00

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На выходных в Кузбассе пройдут торжества, посвященные Дню шахтера. В Гурьевском районе, столице праздника, главной темой станут «Золотые 50-е» ХХ века.

В этом году День шахтера совпал с Днем города Гурьевска, поэтому праздник пройдет в два дня. В пятницу, 23 августа, главные улицы города преобразятся. Их заполнят площадки, воссоздающие жизнь города в 50-60-е годы. Кроме того, для поклонников ретростиля состоится конкурс «Ретрообраз».

Во Дворце культуры Салаира наградят лучших представителей угольной отрасли. После этого заслуженные шахтеры побывают на открытии парка имени рудознатца и основателя города Дмитрия Попова. Также они осмотрят объекты, которые были отремонтированы ко Дню шахтера: сквер Металлургов, площадь Юбилейную, детскую площадку в Гурьевске и достопримечательности Гурьевского района.

А вот в субботу, 24 августа, с самого утра на стадионе «Спринт» будут проходить спортивные мероприятия: от легкоатлетических забегов до рыцарских турниров. Также гостей будут ждать кукольные представления, концерты народных коллективов и различные мастер-классы.

Завершится празднование музыкальным концертом. На нем выступят вокальные коллективы Гурьевского района и Кемерова, а также звезды 80-х - ВИА «Самоцветы». Финальной точкой мероприятия станет салют. Он прогремит в 22.00.

ИСТОЧНИК KP.RU