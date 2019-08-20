СЕГОДНЯ 06:19 2019-08-20T07:04:12+03:00

Около трех часов пожарные боролись с огнем на кемеровском предприятии. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Изменить размер текста: A A

Пожар на одном из предприятий Кемерова произошел вечером в понедельник, 20 августа. Для того чтобы его ликвидировать, потребовалась слаженная работа 45 пожарных.

Сигнал о том, что на заводе по производству удобрений на улице Грузовой в Кемерове начался пожар, поступил на пульт диспетчера в 17.40. На место незамедлительно выдвинулись 45 пожарных и 12 единиц техники. По предварительным данным, ЧП случилось во время проведения ремонтных работ. На открытой площадке около одного из корпусов завода по производству удобрений, где проводился ремонт, произошло возгорание легковоспламеняющейся жидкости. Локализовать его пожарным удалось в 18.48, а полностью ликвидировать - в 20.20.

- В результате пожара обгорел утеплитель трубопровода на площади 10 квадратных метров, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Пострадавших при инциденте нет. Угроза для населения отсутствует.

ИСТОЧНИК KP.RU