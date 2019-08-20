За нехорошую песню кузбассовец-меломан заплатил 1000 рублей

СЕГОДНЯ 06:59 2019-08-20T06:59:38+03:00

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Житель Кузбасса заплатит штраф за то, что слушает нехорошие песни. Более того, он разместил одну из таких песен на своей странице в социальной сети.

Во время мониторинга социальных сетей в интернете специалисты прокуратуры Чебулинского района обратили внимание на одну из страниц. Ее владелец разместил в свободном доступе аудиозаписи. Как оказалось, эти композиции были внесены в Федеральный список экстремистских материалов.

Прокурор района возбудил в отношении мужчины дело об административном нарушении о распространении экстремистских материалов. А позже суд признал меломана виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU