За нехорошую песню кузбассовец-меломан заплатил 1000 рублей
Житель Кузбасса заплатит штраф за то, что слушает нехорошие песни. Более того, он разместил одну из таких песен на своей странице в социальной сети.
Во время мониторинга социальных сетей в интернете специалисты прокуратуры Чебулинского района обратили внимание на одну из страниц. Ее владелец разместил в свободном доступе аудиозаписи. Как оказалось, эти композиции были внесены в Федеральный список экстремистских материалов.
Прокурор района возбудил в отношении мужчины дело об административном нарушении о распространении экстремистских материалов. А позже суд признал меломана виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, решение суда не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU