2019-08-20T06:59:38+03:00
Общество

За нехорошую песню кузбассовец-меломан заплатил 1000 рублей

Мужчина поплатился за прослушивание экстремистской музыки
Екатерина РОМАНОВА
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За нехорошую песню кузбассовец-меломан заплатил 1000 рублейЗа нехорошую песню кузбассовец-меломан заплатил 1000 рублейФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Житель Кузбасса заплатит штраф за то, что слушает нехорошие песни. Более того, он разместил одну из таких песен на своей странице в социальной сети.

Во время мониторинга социальных сетей в интернете специалисты прокуратуры Чебулинского района обратили внимание на одну из страниц. Ее владелец разместил в свободном доступе аудиозаписи. Как оказалось, эти композиции были внесены в Федеральный список экстремистских материалов.

Прокурор района возбудил в отношении мужчины дело об административном нарушении о распространении экстремистских материалов. А позже суд признал меломана виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере одной тысячи рублей.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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