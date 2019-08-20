Россельхозбанк увеличит кредитную поддержку крупнейшего аграрного региона России

СЕГОДНЯ 10:16 2019-08-20T10:16:47+03:00

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В рамках рабочего визита в Алтайский край заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Алексей Жданов встретился с губернатором региона Виктором Томенко. Стороны обсудили расширение сотрудничества между РСХБ и Правительством края в части финансирования экспортно ориентированных компаний и перспективных направлений развития АПК. Особое внимание стороны уделили вопросам социально-экономического развития региона и повышения качества жизни на селе.

В совещании также приняли участие заместитель губернатора Александр Лукьянов, заместитель министра сельского хозяйства края Сергей Межин, представители Правительства региона и Россельхозбанка. В ходе встречи Алексей Жданов представил нового директора Алтайского филиала РСХБ Николая Бойко, подчеркнув, что Банк планомерно укрепляет свои позиции в регионе.

«РСХБ высоко оценивает экспортный потенциал алтайского агросектора и готов предоставить финансовые инструменты поддержки экспортно ориентированным предприятиям региона. Россельхозбанк активно участвует в федеральной программе по льготному кредитованию сельхозтоваропроизводителей. За 7 месяцев 2019 года Алтайский филиал РСХБ направил на поддержку АПК края 4,9 млрд рублей, что на 9% превышает показатели аналогичного периода 2018 года. Из них по льготной ставке предоставлено 2,5 млрд рублей. Согласно подписанному в апреле соглашению между РСХБ и Администрацией края, мы нарастим вложения в АПК региона», заявил Алексей Жданов.

ИСТОЧНИК KP.RU