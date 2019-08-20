В Кузбассе поджигают пожарные части

СЕГОДНЯ 10:51 2019-08-20T11:55:41+03:00

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В Кузбассе неизвестные подожгли пожарные части. Пострадали здания спасательных служб в поселке городского типа Краснобродский и поселке Бабанаково.

В ночь на 20 августа в поселке Краснобродском горела пожарная часть. Об этом сообщают местные жители. Они же отмечают, что это не единственный случай пожаров в спасательных частях. Так, ранее в поселке Бабанаково неизвестный поджег здание спасательной службы. В сети Интернет появилось видео, снятое очевидцем, на котором видно полностью сгоревшее окно и поврежденные стены.

В следственном управлении СК РФ по Кемеровской области не смогли прокомментировать два этих ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU