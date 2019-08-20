Жительница Кузбасса связалась с альфонсом и осталась без денег
Жительница Кузбасса стала жертвой альфонса и лишилась сбережений. С мужчиной она познакомилась в интернете.
Почти полтора года длилась переписка 52-летней жительницы Анжеро-Судженска с мужчиной из Оренбургской области. Наконец женщина решилась пригласить его в гости. Три недели оренбуржец находился у новой подурги, но после внезапной ссоры уехал. Куда именно он направляется, мужчина не сообщил.
После отъезда гостя женщина обнаружила в мобильном телефоне смс-сообщения о списании с ее счета около 61 тысячи рублей. Заподозрив неладное, горожанка обратилась в полицию.
Злоумышленника стражи порядка задержали в Кемерове. Как выяснилось, во время визита он скачал на телефон приложение и подключился к счетам местной жительницы, переведя с ее банковских карт на свой счет все сбережения. Их он потратил на развлечения.
-В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области. - Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 6 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU