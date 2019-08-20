СЕГОДНЯ 11:36 2019-08-20T11:36:19+03:00

Жительница Кузбасса связалась с альфонсом и осталась без денег Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С мужчиной она познакомилась в интернете

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Жительница Кузбасса стала жертвой альфонса и лишилась сбережений. С мужчиной она познакомилась в интернете.

Почти полтора года длилась переписка 52-летней жительницы Анжеро-Судженска с мужчиной из Оренбургской области. Наконец женщина решилась пригласить его в гости. Три недели оренбуржец находился у новой подурги, но после внезапной ссоры уехал. Куда именно он направляется, мужчина не сообщил.

После отъезда гостя женщина обнаружила в мобильном телефоне смс-сообщения о списании с ее счета около 61 тысячи рублей. Заподозрив неладное, горожанка обратилась в полицию.

Злоумышленника стражи порядка задержали в Кемерове. Как выяснилось, во время визита он скачал на телефон приложение и подключился к счетам местной жительницы, переведя с ее банковских карт на свой счет все сбережения. Их он потратил на развлечения.

-В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области. - Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU