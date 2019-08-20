2019-08-20T12:11:30+03:00
Общество

В Новокузнецке магазин оптики незаконно оказывал медицинские услуги

Фирму привлекли к ответственности
Ирина АВТУШКО
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В Новокузнецке магазин оптики незаконно оказывал медицинские услугиВ Новокузнецке магазин оптики незаконно оказывал медицинские услугиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Новокузнецке магазин оптики незаконно оказывал медицинские услуги. Фирму привлекли к ответственности.

В отдел полиции поступило анонимное сообщение о том, что в торговой точке на улице Кирова помимо продажи оптики горожанам оказывают незаконную медицинскую услугу по проверке зрения. В результате проверки информация подтвердилась.

На оказание услуги по проверке зрения необходимо обязательно получить медицинскую лицензию. Как оказалось, владелец торговой точки ее имеет, однако в документ торговая точка на улице Кирова внесена не была. Это является нарушением требований о лицензировании и ведении предпринимательской деятельности.

В отношении владельца полицейские составили административный протокол.

-Санкции предусматривают в качестве наказания административный штраф в размере до 50 тысяч рублей с конфискацией орудий производства, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - Собранные материалы направлены в Арбитражный суд Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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