2019-08-20T13:15:04+03:00
Общество

Сергей Цивилев обсудит с московскими врачами, как спасти Еву Грабовскую

Родители малышки и неравнодушные кузбассовцы борются за жизнь ребенка
Екатерина РОМАНОВА
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Сергей Цивилев обсудит с московскими врачами, как спасти Еву Грабовскую. ФОТО: из архива семьи Грабовских.Сергей Цивилев обсудит с московскими врачами, как спасти Еву Грабовскую. ФОТО: из архива семьи Грабовских.
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Губернатор Кузбасса встретится в Москве со специалистами Центра имени Дмитрия Рогачева, чтобы обсудить схему лечения 2-летней кемеровчанки. Сергей Цивилев готов помочь малышке справиться со страшной болезнью.

Неравнодушные кузбассовцы обратились в приемную администрации Кузбасса с просьбой помочь вылечить 2-летнюю Еву Грабовскую. И 20 августа губернатор Сергей Цивилев встретится с врачами Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева, чтобы принять решение, смогут ли они помочь маленькой кемеровчанке.

Напомним, Еве Грабовской - всего два года. А полгода назад родители узнали о страшном диагнозе: нейробластома IV стадии с метастазами в костный мозг. Сейчас родители пытаются собрать деньги, чтобы их ребенка прооперировали за границей. Сумма для семьи заоблачная: около 24 миллионов рублей. Сейчас семья собрала порядка восьми миллионов. Лечение в московском центре также может спасти ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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