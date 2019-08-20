2019-08-20T14:05:14+03:00
Бизнес-новости Кемерова

При поддержке РСХБ запущен винодельческий комплекс ООО «Шато де Талю»

Первый урожай – 25 тонн белого винограда Шардоне и Совиньон Блан уже собран и поступил переработку
Яков КРЫМСКИЙ
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В Геленджике запущен завод по производству вина, построенный при финансовой поддержке Россельхозбанка. Первый урожай – 25 тонн белого винограда Шардоне и Совиньон Блан уже собран и поступил переработку. Готовый напиток поступит в продажу в 2020 году.

Общая стоимость инвестиционного проекта составляет 2,3 млрд рублей, из которых 69% кредитные средства Россельхозбанка. Кредитная линия открыта на условиях льготного кредитования в рамках госпрограммы поддержки предприятий АПК. Проектом предусмотрен полный цикл производства вина: от выращивания винограда защищенного наименования места происхождения и защищенного географического указания до производства напитка и его последующей реализации.

С 2007 года компания высадила виноградники четырех белых и пяти красных европейских и автохтонных сортов янтарной ягоды на площади 101,3 га. Урожайность составит более 700 тонн винограда в год. Строительство нового винодельческого комплекса началось в 2017 году. Объем производства винзавода с дегустационным залом 1,65 млн бутылок в год вин от класса стандарт до класса суперпремиум.

«Россельхозбанк уделяет особое внимание развитию виноградарства в южных регионах страны, для которых эта отрасль является традиционной. ООО «Шато де Талю» значительно расширило площади виноградников в регионе и уже в 2020 году обеспечит внутренний рынок качественной отечественной продукцией. Проект имеет высокое социальное значение, а также способствует развитию агротуризма в регионе. Уверена, при поддержке РСХБ компания выведет виноделие в Краснодарском крае на новый уровень», отметила Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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