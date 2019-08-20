Юный байкер попал под колеса автомобиля в Кузбассе

СЕГОДНЯ 14:50 2019-08-20T14:55:19+03:00

Изменить размер текста: A A

На кузбасской автодороге столкнулись автомобилист и мотоциклист. Разбитая техника, травмы – это не все последствия ДТП. Как оказалось, мотоциклом управлял 12-летний подросток, и отвечать за ДТП придется не столько ему, сколько его родителям.

Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и автомобиля произошло в поселке Артышта Краснобродского городского округа. Сотрудники Гоставтоинспекции установили, что около 21:40 водитель автомобиля ZAZ Chance при повороте налево не уступил дорогу водителю мотоцикла Racer. Байком управлял 12-летний подросток: в ДТП он получил травмы.

- Мотоцикл подростку подарили родители на день рождения и разрешали им управлять. Средств защиты - мотошлема, мотоэкипировки - ребенок не имел, - сообщает пресс-служба ОГИБДД межмуниципального отдела России «Беловский». - Теперь родителям грозят административные штрафы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и передачу управления транспортным средством лицу без водительского удостоверения.

ИСТОЧНИК KP.RU