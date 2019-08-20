На кузбасском разрезе приостановили горные работы

СЕГОДНЯ 15:36 2019-08-20T15:36:04+03:00

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В Прокопьевском районе судебные приставы были вынуждены приостановить горные работы на разрезе «Камышанский». Как оказалось, ранее эти работы велись с нарушением проектной документации.

Горные работы по вскрытию и добыче пласта в профильных линиях на горизонте на опасном производственном объекте «Разрез угольный Камышанский» были приостановлены судебными приставами. Причиной послужило решение суда. А решение это, в свою очередь, было вынесено за нарушение проектной документации при ведении работ. Как установили представители Сибирского управления Федеральной службы по экологическому и атомному надзору, горные работы по добыче пласта велись с несоблюдением высоты уступа и ширины предохранительной бремы. Также при работе по вскрытию пласта экскаватором не соблюдались проектные параметры ширины рабочей площадки. А опасная зона в забое не была обозначена предупредительными знаками, ограждениями и предохранительными валами.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области, суд постановил приостановить ведение горных работ по вскрытию и добыче пласта в забое экскаватора в профильных линиях на 90 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU