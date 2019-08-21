«Возьми монетку!»: кузбассовцам раздают деньги на проезд

СЕГОДНЯ 03:29 2019-08-21T06:47:32+03:00

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В городе Березовском на одном из остановочных павильонов появилось объявление с предложением взять монетку, если не хватает на проезд. К объявлению прилагалась и мелочь.

На остановочном павильоне в Березовском, на улице Волкова, появилось интересное объявление. Его автор предлагает каждому, кому не хватает на проезд, взять монетку. К слову, эти монетки прикреплены к объявлению скотчем. Автор объявления также пожелал каждому, чтобы весь мир стал добрее.

На объявлении имеется хэштег #МечтаСониРыбиной. Соня - 10-летняя девочка из Санкт-Петербурга. В январе 2019 года она умерла от рака. Девочка незадолго до смерти поделилась мечтой: чтобы мир стал добрее. А еще - чтобы на каждой остановке висели объявления не с номерами телефонов, а с монетками, чтобы каждый, кому не хватает денег, смог уехать домой. Этой мечтой она поделилась с воспитателями, а те попытались воплотить ее в жизнь. И теперь в разных городах на остановочных павильонах появляются такие объявления с монетками и хэштегом.

ИСТОЧНИК KP.RU