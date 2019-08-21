Кемеровчанин попал в тюрьму в Таиланде из-за просроченной визы

СЕГОДНЯ 04:32 2019-08-21T06:50:26+03:00

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Максим Черников, уроженец Кемерова, попал в сложную историю. Из-за нарушения визового режима его задержали и поместили в иммиграционную тюрьму в Таиланде.

О том, что мужчина не может связаться с родными, стало известно благодаря волонтерам: одному из них, Эльвире Сафиулиной, он передал записку, в которой попросил разыскать брата. Девушка разместила историю на странице группы в Facebook.

«В иммиграционной тюрьме Бангкока на данный момент находится человек - Максим Черников. Его забрали с Самуи за просроченную визу. У него сложилась ситуация, что телефон и все личные вещи утрачены. Человек остался без связи, без денег и без каких-либо контактов. Телефон брата дал на память», - написала волонтер.

Максим Чернипков попал в беду в Таиланде. ФОТО: Facebook, "Паттайя от А до Я".

Впрочем, брата кемеровчанина, Дмитрия Кучина, все-таки удалось найти все тем же волонтерам. Оказалось, что Максим уже попадал в такую же ситуацию: год назад брат его уже вытаскивал из тюрьмы.

«Спросил, сколько он уже там сидит и сколько нужно там просидеть, чтобы хоть мозги немного вправились, чтобы жить нормально», - пишут волонтеры.

Когда Максим Черников вернется в Россию, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU