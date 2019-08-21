Кемеровчанин попал в тюрьму в Таиланде из-за просроченной визы
Максим Черников, уроженец Кемерова, попал в сложную историю. Из-за нарушения визового режима его задержали и поместили в иммиграционную тюрьму в Таиланде.
О том, что мужчина не может связаться с родными, стало известно благодаря волонтерам: одному из них, Эльвире Сафиулиной, он передал записку, в которой попросил разыскать брата. Девушка разместила историю на странице группы в Facebook.
«В иммиграционной тюрьме Бангкока на данный момент находится человек - Максим Черников. Его забрали с Самуи за просроченную визу. У него сложилась ситуация, что телефон и все личные вещи утрачены. Человек остался без связи, без денег и без каких-либо контактов. Телефон брата дал на память», - написала волонтер.
Максим Чернипков попал в беду в Таиланде. ФОТО: Facebook, "Паттайя от А до Я".
Впрочем, брата кемеровчанина, Дмитрия Кучина, все-таки удалось найти все тем же волонтерам. Оказалось, что Максим уже попадал в такую же ситуацию: год назад брат его уже вытаскивал из тюрьмы.
«Спросил, сколько он уже там сидит и сколько нужно там просидеть, чтобы хоть мозги немного вправились, чтобы жить нормально», - пишут волонтеры.
Когда Максим Черников вернется в Россию, пока не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU