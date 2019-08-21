2019-08-21T06:17:44+03:00
Общество

В экстренной службе Новокузнецка не хватает специалистов

Пожарной охране требуются водители
Екатерина РОМАНОВА
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В экстренной службе Новокузнецка не хватает специалистовВ экстренной службе Новокузнецка не хватает специалистовФото: Екатерина РОМАНОВА
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Пожарная охрана города Новокузнецка ищет новых сотрудников. Сейчас спецслужба проводит набор специалистов на должность водителя. Однако не каждый обладатель водительских прав подходит под строгие требования.

Так, будущий водитель пожарного автомобиля должен быть моложе 35 лет, иметь среднее высшее или среднее профессиональное образование. Обязательное требование – стаж работы водителем не менее года и право управления транспортными средствами категории B и C. Среди требований – отсутствие судимости, хорошее здоровье, рост не менее 170 сантиметров.

Условия прохождения службы в пожарной охране многим могут показаться привлекательными: льготная пенсия после 20 лет по стажу или в 45 лет по возрасту, график работы – сутки через трое, а заработная плата – от 25 тысяч рублей. К слову, испытательный срок составляет от трех до шести месяцев.

За справками обращаться: г. Новокузнецк, проспект Пионерский, 3а, т.: 8(3843) 74-43-04 (отдел кадров)

ИСТОЧНИК KP.RU

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