СЕГОДНЯ 07:50 2019-08-21T09:55:40+03:00

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В Кузбассе строительная компания задолжала сотрудникам 2,4 миллиона рублей.

Работникам не выплачивали зарплату с октября 2018 года.

В Кемерове возбудили уголовное дело против одной из строительных фирм. Это было сделано прокуратурой Ленинского района города после выездного приема граждан. Во время встречи с представителями надзорного ведомства работники и пожаловались на невыплату им заработной платы. Последовавшая вслед за этим проверка установила, что строительная организация не выполняла свои обязательства перед коллективом с октября 2018 по июль 2019 года. Общая сумма задолженности составила более 2,4 миллиона рублей.

- Прокурор направил в следственный орган материалы проверки, на основании которых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации), - рассказали в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

Сейчас ход расследования уголовного дела контролирует прокурор района.

ИСТОЧНИК KP.RU