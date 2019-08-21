2019-08-21T10:09:55+03:00
Происшествия

В Кузбассе мужчина вломился в чужой дом и ударил хозяйку топором

Целью нападения было ограбление
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе мужчина вломился в чужой дом и ударил хозяйку топоромВ Кузбассе мужчина вломился в чужой дом и ударил хозяйку топоромФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Кузбассе мужчина вломился в чужой дом и ударил хозяйку топором. Целью нападения было ограбление.

В Яйском районе один из местных жителей решил обогатиться и не придумал ничего другого, нежели залезть в чужой дом. Проникнув в жилище, потребовал у хозяйки отдать телевизор, но получил отказ. Тогда налетчик ударил по голове сначала стеклянной банкой, а затем обухом топора, похитил технику и скрылся. Сумма причиненного ущерба составила 15 тысяч рублей.

-Потерпевшая сумела дойти до соседки и попросить помощи. Она была доставлена в медучреждение, где ей диагностировали травмы, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Разыскивая преступника, полицейские проверили все ломбарды и узнали, что в один из них неизвестный пытался сдать телевизор, по описанию похожий на похищенный. Подозреваемого задержали, теперь по решение суда ему предстоит восемь лет отбывать в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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