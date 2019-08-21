2019-08-21T11:43:18+03:00
Общество

В Кузбассе появятся модельные библиотеки нового поколения

Они станут центром культурной жизни молодежи
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе появятся модельные библиотеки нового поколения.Фото: Пресс-служба АКОВ Кузбассе появятся модельные библиотеки нового поколения.Фото: Пресс-служба АКО
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В Кузбассе до конца года откроют сразу шесть модельных библиотек нового поколения. Они станут культурным центром притяжения для молодежи региона.

Модельные библиотеки появятся в Междуреченске, Полысаеве, Ижморке, Яе, Гурьевском и Прокопьевском районах. Идеи новых центров будут реализованы в рамках национального проекта «Культура».

По сообщению администрации Кемеровской области, средства направят на обновление оборудования и мебели, оказание централизованных цифровых услуг, повышение квалификации работников, а также на организацию и проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий.

Напомним, что инициатором нацпроекта «Культура» был президент Владимир Путин. По задумке до 2024 года в каждом регионе России должно быть создано 660 модельных библиотек. Это позволит увеличить посещаемость библиотек в два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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