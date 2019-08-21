СЕГОДНЯ 11:52 2019-08-21T11:52:08+03:00

Более 30 миллионов помощи получили кузбасские семьи при подготовке к 1 сентября.Фото: Пресс-служба АКО

Изменить размер текста: A A

Более 30 миллионов помощи получили кузбасские семьи при подготовке к 1 сентября. Средства пошли на одежду, обувь и канцтовары.

В области завершилась традиционная акция «Первое сентября – каждому школьнику». Она стартовала в Гурьевском районе 22 июля и завершилась 20 августа в Таштагольском районе. За это время помощь получили 5 689 кузбасских семей на общую сумму 30,1 миллиона рублей.

В администрации области напомнили, что по пять тысяч рублей в рамках акции получают малообеспеченные семьи, по 10 тысяч рублей вручают семьям, где воспитываются четверо и более детей.

Все необходимое для школы - спортивную форму, верхнюю одежду, обувь, канцелярские товары, рюкзаки – можно было приобрести на специализированных ярмарках. Свою продукцию для них предоставляют местные производители.

Как отметил начальник областного департамента образования и науки Артур Чепкасов, до середины сентября в территориях дополнительно будут проходить муниципальные акции «Помоги собраться в школу». Из местных бюджетов на это в 2019 году выделено порядка 11,6 миллионов рублей, а также привлечено 25,6 миллионов рублей спонсорских средств.

ИСТОЧНИК KP.RU