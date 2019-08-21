2019-08-21T14:56:28+03:00
Происшествия

Была в платке с цветами: в Кузбассе разыскивают 81-летнюю женщину

Валентина Ахметзянова пропала 14 июля 2019 года
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Была в платке с цветами: в Кузбассе разыскивают 81-летнюю женщину. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.Была в платке с цветами: в Кузбассе разыскивают 81-летнюю женщину. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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Вот уже больше месяца сотрудники полиции разыскивают 81-летнюю Валентину Ахметзяному. Жительница поселка Плодопитомник пропала 14 июля.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Прокопьевскому району разыскивают без вести пропавшую Валентину Ахметзянову 23.02.1938 года рождения. Известно, что 14 июля 2019 года она ушла из дома, расположенного в поселке Плодопитомник, и до настоящего времени домой не вернулась.

Приметы пропавшей: на вид 60-65 лет, рост 150 см, среднего телосложения, волос вьющийся, цвет глаз карий, сутулится.

В день исчезновения была одета в трико темно-серые, кофту черную с длинным рукавом, туфли черные, на голове - платок с цветами на сером фоне

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о местонахождении Валентины Ахметзяновой, сообщить об этом по телефонам: 8-(38466)-9-11-39, 8-(38466)-9-16-01, 8-(38466)-9-10-96 либо «02».

ИСТОЧНИК KP.RU

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