СЕГОДНЯ 05:00 2019-08-22T05:00:01+03:00

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В Кузбассе открыли новый модульный ФАП. Он установлен в поселке Таргайский дом отдыха Новокузнецкого района

Чтобы сделать ближе первичную медико-медицинскую помощь жителям сел, по нацпроекту «Здравоохранение», составной частью которого стал областной проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи», в области открою пять модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Один такой в июле появился Кемеровском районе, теперь открыли еще один в Новокузнецком.

-Жителям поселка теперь не придется обращаться за первичной медпомощью в Сосновскую амбулаторию, расположенную в 18 километрах или поликлинику Новокузнецкой центральной районной больницы – в 30 километрах, - сообщили в администрации области. - С появлением фельдшерско-акушерского пункта медицинская помощь для селян становится ближе.

ФАП будет обслуживать поселки Юрьевка, Таргай, Ключи, Малиновка, где проживает более 500 человек и сам поселок Таргайский дом отдыха с населением 125 жителями, 16 из которых – дети. Для этого установлено оборудование - электрокардиограф, портативный пульсоксиметр для определения уровня кислорода в крови, аппарат с тест-системами для проведения лабораторных исследований крови и мочи. Здесь же можно пройти профосмотры и вакцинацию.

ИСТОЧНИК KP.RU